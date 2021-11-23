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США «вычеркнули» из демократий

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Elizabeth Frantz/Reuters

Шведская некоммерческая организация «Международный институт за демократию и помощь в выборах» добавила США в список «деградирующих» демократий в своем отчете о состоянии политических режимов в мире. Об этом сообщает Al Jazeera.

Согласно отчету НКО «Состояние демократий в мире — 2021», четверть населения Земли сейчас живет в «деградирующих» демократиях, как США, а еще две трети — в гибридных и авторитарных режимах.

«В этом году мы впервые включили США в эту группу, однако негативные тенденции, позволяющие кодировать США как «деградирующую демократию» заметны уже с 2019 года», — сообщается в документе.

Политологи — составители отчета указали, что падение США в рейтинге связано с насилием в связи с последними президентскими выборами.

Помимо этого, в числе «деградирующих демократий» оказались такие страны как Венгрия, Индия и Филиппины.

В 2019 году Bloomberg также признавал американское правительство самым коррумпированным за долгое время.

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