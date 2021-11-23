Политолог Баширова назвал новые санкции США брошенной Украине костью

Политолог Марат Баширов заявил, что анонсированные ранее Госдепом санкции по «Северному потоку – 2» являются костью, которую бросили Украине власти США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что санкции вводят в отношении компании Transadria и «каких-то двух ее кораблей», а Германии не стоит беспокоиться по этому поводу.

«Украине и конгрессменам, требовавшим санкций против России, издевательски бросили кость — грызите и не мешайте дядям договариваться», — написал Баширов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве для создания преференциальных условий для «Северного потока — 2» на европейском рынке.

По его словам, Украина, Европейский союз и Европейская комиссия планируют и дальше требовать, чтобы СП-2 подчинялся нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.