На Украине оценили стратегию Киева по Донбассу

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что Киев, по сути, не имеет никакой стратегии по возвращению Донбасса, поэтому говорить, что старая стратегия не работает, не приходится. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин находится в оппозиции. Это диктует тональность его заявлений о том, что все плохо и делается не так.

«На самом деле, когда Климкин был министром иностранных дел, тогда и проводилась четкая линия на выталкивание Донбасса из Украины. По сути, у Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия – это слова «мы не можем отказаться от минских соглашений, но и не можем их выполнить», — подчеркнул Золотарев.

Он добавил, что в текущий момент можно говорить о том, что сегодняшняя ситуация по Донбассу может затянуться надолго, а конфликт - остаться замороженным.

Ранее Климкин заявил, что Киев находится в одном шаге от потери Донбасса.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация гораздо более напряженная, чем весной 2021 года, когда также сообщалось, что российские подразделения якобы находятся на границе с Украиной.