Умер экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван

На 91 году жизни скончался бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News.

В публикации отмечается, что Хван страдал хроническими заболеваниями. Он скончался 23 ноября в своем доме в районе Содэмун-гу в Сеуле приблизительно в 8:40 (02:40 по мск).

Чон Ду Хван родился 18 января 1931 года. В 1955 году Хван окончил Корейскую военную академию, а в 1959 прошел пятимесячный курс по ведению психологической войны в спецшколе в штате Северная Каролина в США. В 1979 году Хван осуществил военный переворот в Сеуле, по итогу которого захватил под свой контроль Минобороны Южной Кореи и основные СМИ страны.

Он стал пятым президентом Республики Корея, с 1980 по 1988 год. Его приемником стал Ро Дэ У.

После завершения президентского правления Хвана и его семью заподозрили в коррупции и взяточничестве. В 1996 году он и Ро Дэ У были приговорен к смертной казни, но позднее помилованы по решению экс-президента Республики Кореи Кима Дэ Чжуна. У Хвана были супруга Ли Сунджа и трое детей.