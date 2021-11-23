Псаки заявила, что Белый дом не может объявить о каких-либо переговорах Байдена и Путина

Белый дом пока не может объявить о какой-либо готовящейся встрече или контактах президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента [Байдена]», — сказала Псаки.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.