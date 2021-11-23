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Киев заявил о готовности своих партнеров действовать на опережение в случае «агрессии» РФ

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае «военной агрессии России». Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Меня убедили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами и странами альянса, и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, притом на опережение, я подчеркиваю. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине», — рассказал Резников.

Он выразил надежду на то, что в Кремле не принимали решение о нападении на страну.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

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