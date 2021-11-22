Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пресс-служба президента Болгарии пояснила его заявление о Крыме 23:19
«Все вранье надоело»: дочь Нины Руслановой заявила, что врачи виноваты... 23:19
Четыре хоккеиста приняли участие в драке в начале матча КХЛ «Спартака» —... 23:07
«Молдовагаз» попросил у кабмина $74 млн для оплаты газа... 22:47
SVT: Россия «подняла на смех» Швецию из-за слов министра обороны... 22:47
Дина и Арина Аверины стали спортсменками года по версии Glamour 22:45
Вратарь Самсонов был признан второй звездой недели в НХЛ 22:26
Онкобольная россиянка прооперировала себя, не дождавшись медпомощи 22:22
Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с Лукашенко 22:12
Политолог Бальбек заявил, что Молдавия ведет себя с «Газпромом» «не... 22:03

Госдеп сообщил, что США и другие страны готовят санкции против Минска

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс, передает ТАСС.

«Мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим (президента Белоруссии Александра — «Газета.Ru») Лукашенко за эти гибридные операции», — сказал он.

Как отметил Прайс, Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

Ранее специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

До этого депутат белорусской Палаты представителей Валентина Назаренко заявила о беспомощности санкций ЕС против Белоруссии.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть