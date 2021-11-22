В КПРФ предположили, что Рашкину запретят отстреливать лосей по половому признаку

В понедельник, 22 ноября, Генпрокуратура попросила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении депутата Валерия Рашкина, подозреваемого в браконьерстве. Глава партийной комиссии КПРФ по расследованию инцидента Юрий Синельщиков рассказал «Газете.Ru», что в партии не знают точно, о каких действиях будет идти речь.

«Я не знаю, что имеется ввиду [под определенными действиями], когда человек в лесу застрелил лося. Может быть имеется ввиду запрет застрелить самца [лося], ведь он застрелил самку. Не знаю. Но, скорее всего, речь идет о запрете проводить митинги, шествия, запрет на выступления в СМИ, запрет на ведения какой-либо работы в качестве первого секретаря городского комитета. Наверное, так это будет выглядеть», — предположил политик.

Синельщиков рассказал, что сегодняшнее заседание комиссии Госдумы по делу Рашкина прошло «бурно». В ходе мероприятия было рекомендовано снять с депутата неприкосновенность, но окончательно этот вопрос будет решен через несколько дней.

«С депутатской неприкосновенностью будет решено послезавтра, у нас будет пленарное заседание. Комиссия приняла решение о том, чтобы в отношении Рашкина возбудить уголовное дело, провести обыски по его месту жительства и по месту службы и применить к нему мудреную санкцию «запрет определенных действий». Три человека были «против», остальные «за». Все фракции «за», КПРФ «против», — пояснил коммунист.

Синельщиков отметил, что Рашкину предстоит пройти еще много следственных мероприятий, из результатов которых будет складываться стратегия его защиты.

«Я не его защитник, но у защиты, видимо, действия будут зависеть от того, что будут предпринимать следственные органы. Они будут вести допросы, очные ставки, другие следственные действия. Защитники будут вместе с Рашкиным присутствовать на этих следственных действиях и отстаивать свою позицию», — заключил коммунист.

Ранее Рашкин признался, что охотился в Саратовской области незаконно. По его словам, это была ошибка, в которой он раскаивается.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.