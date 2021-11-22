Борис Джонсон рассказал, что думает о свинке Пеппе

На встрече с представителями Конфедерации британских промышленников премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сообщить собравшимся свои мысли об опыте посещения парка развлечения, посвященного героине мультфильмов свинке Пеппе. Об этом сообщает The Guardian.

«Вчера я был, как и все мы должны, в «Мире Свинки Пеппы». Я полюбил это место. «Мир свинки Пеппы» — это мое место. Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта. Даже если они немного стереотипно относятся к папе Свину», — сообщил он.

Оппозиция раскритиковала Джонсона за то, что это им показалось неуместной несерьезностью.

«Это показывает, как он относится к бизнесу. Никто не смеялся, потому что это совершенно не смешно!» — сообщила теневой министр юстиции Рейчел Ривс.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании процитировал лягушонка Кермита.