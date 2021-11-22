В Польше заметили включение Британии в «большую игру» против России

Польский политолог Матеуш Пискорски считает, что действия Лондона на польско-белорусской границе говорят о том, что он вновь пытается включиться в противостояние с Россией.

По его словам, выход Великобритании из ЕС и ухудшение отношений Польши с США подтолкнули сблизиться Варшаву и Лондон.

«Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить «большую игру» против России, как это было в XIX веке», — сказал Пискорски в интервью «Украине.ру».

Он отметил, что британское присутствие в Польше символично, однако оно все равно является серьезным сигналом для Москвы.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

В связи с миграционным кризисом Еврокомиссия пыталась получить возможность посетить польско-белорусскую границу, но власти Польши отказали.