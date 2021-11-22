Главы МИД G7 встретятся в декабре в Ливерпуле

Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» пройдет с 11 по 12 декабря в Ливерпуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

«Министр иностранных дел [Великобритании] Лиз Трасс встретится со своими коллегами из США, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и ЕС с 10 по 12 декабря», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в саммите впервые примут участие члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В частности, в Соединенном Королевстве ждут приезда делегаций из Таиланда, Индонезии и Малайзии.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что «Большая семерка» утратила свою актуальность. По его словам, входящие в политический клуб Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили то, что G7 — лишь дискуссионный клуб, в котором дискуссии ведутся под строгим контролем Соединенных Штатов.