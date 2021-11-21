На Майдане развернули баннер, на котором Зеленского назвали лжецом

Неизвестные националисты зажгли на Майдане в центре Киева файеры и вывесили баннер с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет «Украинская правда».

На баннере написано: «Их ложь унижает, защитим наше достоинство». Как сообщает издание, баннер разорвало пополам ветром уже спустя 20 минут. В настоящее время на площади Независимости несколько тысяч человек отмечают так называемый День Достоинства и Свободы.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины. По его словам, граждане страны хотели видеть новых политиков и именно это помогло Зеленскому избраться. Однако его деятельность разошлась с предвыборными обещаниями, и он потерял народную любовь. Он отметил, что люди поняли это только спустя два с половиной года.