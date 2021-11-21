Глава МИД Ирана оценил сотрудничество Москвы и Тегерана в Сирии

Сотрудничество России и Ирана в Сирии является полностью успешным, и этот опыт двустороннего взаимодействия необходимо использовать для восстановления САР. Об этом в ходе встречи со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров стороны также подтвердили важность продолжения сотрудничества в Сирии в рамках астанинского формата, признавая внутрисирийский диалог единственным путем решения кризиса в этой стране.

Россия, Иран и Турция являются гарантами так называемого астанинского процесса, призванного нормализовать ситуацию в Сирии. Операция Вооруженных сил РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

Ранее Министерство обороны РФ на пресс-конференции представило новый отечественный фильм про войну в Сирии «Небо». Как рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, авторам удалось показать мужество, самоотверженность военных летчиков, военнослужащих и офицеров российской армии.