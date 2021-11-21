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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели второй на этой неделе телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении начались столкновения между подразделениями Армении и Азербайджана. В ходе боев с обеих сторон погибли несколько человек.

Ранее постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян сообщил, что республика обратилась к Совету Безопасности из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном.

Все новости на тему:
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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