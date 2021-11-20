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Ouest-France назвал грозящие большой войной «пороховые бочки» Европы

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BelTA/Reuters

Французская газета Ouest-France назвала регионы Европы, где может вспыхнуть большая война. По мнению автора статьи Фабьена Казенава, ситуация на границе Белоруссии, где скопились тысячи беженцев из Иракского Курдистана, может перерасти в вооруженный конфликт. Данная ситуация вызывает серьезные опасения в Евросоюзе, сообщает РИА «Новости».

В статье говорится, что поводом для противостояния может стать случайный инцидент с польским, литовским, латышским или белорусским военнослужащим.

По словам журналиста, еще одной «пороховой бочкой» Европы является Донбасс. Автор материала считает, что, если конфликт на востоке Украины усилится, то в него может вмешаться РФ.

Помимо этого, Казенав также отметил угрозу возобновления гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны НАТО и Евросоюза, в том числе в «подыгрывании милитаристам на Украине». По его словам, вся воинственная риторика Украины не встречает какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада. Лавров также отметил, что Москва готова к диалогу с западными странами.

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