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Украинский депутат Кузьмин обвинил Зеленского в узурпации власти

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zelenskiy_official/Instagram

Депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в узурпации власти в стране и давлении на судебную власть. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«В Украине фактически узурпирована власть, и эта узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной, что сложилось впечатление — это является как бы нормой», — сказал Кузьмин, указывая на то, что согласно закону, на Украине парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем Офис президента.

При этом, отметил он, «по какой-то фантастической причине» основная полнота власти находится у Зеленского, который ее «узурпировал» с помощью своей партии «Слуга народа» и «подмял под себя» исполнительную власть при помощи большинства в парламенте.

«Президент Владимир Зеленский сегодня давит судебную власть. Этот разгон Конституционного Суда, попытки уничтожить и ликвидировать Административный суд Киева, угрозы ликвидировать другие суды, которые будут принимать решения, противоречащие воле президента. Вот это все и есть узурпация власти, которая привела к тому, что мы наблюдаем», — резюмировал он, добавляя, что все это ведет к полному уничтожению остатков украинской государственности.

Ранее депутат говорил, что Украина может перестать существовать в своих текущих границах, если действующая власть удержится еще какое-то время. Он подчеркивал, что действующие власти «выполняют преступный план по уничтожению родины».

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о фактическом отсутствии сотрудничества и взаимодействия с офисом президента Украины Владимира Зеленского, отмечая, что не понимает системы взаимоотношений, сложившихся в украинском политикуме.

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