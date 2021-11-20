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В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией

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Сергей Степанов/РИА «Новости»

Военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе, сообщает ТАСС.

Уточняются, что работы начались на северо-востоке страны в Нарве, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

«В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», — сказала заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерта Беличева.

Накануне сообщалось, что Эстония вводит временный запрет на полеты в районе границы с Россией из-за строительства заграждения. В транспортном департаменте республики уточнили, что запрет распространяется также и на полеты беспилотных летательных аппаратов — он будет действовать с 19 по 26 ноября.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Он подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.

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