Азербайджан согласился на встречу с лидером Армении на саммите «Восточное партнерство»

Баку дал согласие на предложение о встрече лидеров Азербайджана и Армении в рамках саммита «Восточного партнерства». Об этом говорится на сайте азербайджанского министерства иностранных дел.

19 ноября президент Европейского Совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе которого предложил организовать встречу лидеров двух стран.

«Азербайджанская сторона всегда открыта для политического диалога и приветствует такие контакты. В этой связи Азербайджан согласился с предложением председателя Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что позиция Баку относительно реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась азербайджанским президентом, в том числе на международной площадке. В этой связи Азербайджан считает, что Брюссельский саммит и встреча, которая состоится в этом контексте, создадут дополнительные возможности.

16 ноября министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван сообщил, что атаку начал Азербайджан, и уточнил, что в плен азербайджанской армии попали 12 армянских военных. Кроме того, погибли несколько человек с обеих сторон.

В дальнейшем Азербайджан и Армения перестали обстреливать друг друга.

Ранее в Минобороны Армении сообщили о шести погибших при боях на границе с Азербайджаном.