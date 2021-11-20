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Посольство РФ призвало США надавить на Украину для выполнения Минских соглашений

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Россия надеется, что США окажут давление на Украину с целью выполнения Киевом обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, размещенным в Facebook.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что украинская сторона должна прекратить саботировать данные соглашения.

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — добавили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решить мирным путем на основе Минских договоренностей.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Кризис на Украине
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