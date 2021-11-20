В сенате США предложили антироссийские санкции на случай вторжения на Украину

Глава комитета сената США по международным делам Роберт Менендес внес на рассмотрение пакет санкций, которые будут введены против России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает портал Axios.

Если предложенная Менендесем поправка будет принята, американский президент будет обязан в ответ на военную агрессию Москвы против Киева ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты членов высшего командного состава российской армии и усилить поддержку вооруженных сил Украины.

Кроме того, в документе предусмотрены санкции против российских банков, органов власти и государственных предприятий. Также предлагается наложить ограничения на первичное и вторичное размещение государственного долга РФ.

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