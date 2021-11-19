Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше 23:09
Врачи рассказали, кто наиболее подвержен тромбозу при COVID-19 22:56
В Москве задержали более десятка мигрантов после флешмоба на машинах 22:53
Наставник «Зенита» отказался отвечать на вопрос о возможном вызове... 22:48
Тело предпринимателя нашли в Porsche на западе Москвы 22:40
Захарова прокомментировала возможность непризнания выборов в США со стороны России 22:31
В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката Каракаева 22:30
В Белом доме приветствовали заявления Путина о Донбассе и отношениях США и... 22:28
Булыкин о хет-трике Дзюбы в ворота «Нижнего Новгорода»: он точно не... 22:27
Пропавшая китайская теннисистка выложила свежие снимки в соцсетях 22:20

Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении госграницы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики фактически нарушили государственную границу Республики Беларусь, применив на территории его страны спецсредства. Об этом он сообщил в интервью Би-би-си, его фрагменты опубликовало агентство «БелТА».

«Нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории! Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник», — заявил президент.

Лукашенко также спросил у журналиста, почему западные СМИ не пишут о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ к беженцам, и не показывает польские вертолеты над границей. Он возмутился действиям польских пограничников, которые, по его словам, поступают «как фашисты», когда распыляют слезоточивый газ, воду и химикаты и включают прожектора и сирены вблизи палаток с беженцами.

Белорусский лидер также упомянул о том, что беженцам пришлось встать на колени, прося Польшу о помощи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть