Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении госграницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики фактически нарушили государственную границу Республики Беларусь, применив на территории его страны спецсредства. Об этом он сообщил в интервью Би-би-си, его фрагменты опубликовало агентство «БелТА».

«Нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории! Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник», — заявил президент.

Лукашенко также спросил у журналиста, почему западные СМИ не пишут о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ к беженцам, и не показывает польские вертолеты над границей. Он возмутился действиям польских пограничников, которые, по его словам, поступают «как фашисты», когда распыляют слезоточивый газ, воду и химикаты и включают прожектора и сирены вблизи палаток с беженцами.

Белорусский лидер также упомянул о том, что беженцам пришлось встать на колени, прося Польшу о помощи.