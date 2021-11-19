МИД РФ ответил на угрозы НАТО переместить ядерное оружие в Восточную Европу

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить оружие в Восточной Европе означает, что для альянса больше нет основополагающего акта с Россией, об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если он [Столтенберг] так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия — НАТО больше не существует», — заявил Грушко.

Речь идет об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, подписанном в мае 1997 года. Согласно данному документу, РФ и альянс не рассматривают друг друга в качестве противников и должны стремиться к «преодолению остатков прежней конфронтации и соперничества», а также налаживать взаимодоверие и сотруднические отношения.

Отдельно в документе указано о том, что НАТО не намерено развертывать ядерное оружие на территории новых членов альянса.

»[Члены НАТО] не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем. [Альянс] не имеет намерений, планов или причин создавать места хранения ядерного оружия на территориях этих стран ни путем строительства новых объектов хранения ядерного оружия, ни путем приспособления старых объектов хранения ядерного оружия», — отмечено в документе.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО может разместить ядерное оружие на территории Восточной Европы, если Германия откажется от предоставления своей территории для таких целей.