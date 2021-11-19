Польша намерена приостановить грузовое сообщение с Белоруссией

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что получили от польской стороны официальное письмо относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в польском железнодорожном пункте пропуска Кузница. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.

«В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб», — говорится в заявлении Погранкомитета Белоруссии.

В публикации отмечается, что белорусская сторона сообщила о готовности возобновления работы автодорожного пункта пропуска Брузги.

Ранее польские пограничники заявили о том, что мигранты создали еще один лагерь со стороны Белоруссии на погранпереходе в Брузги. Пограничники отметили, что с белорусской стороны «бродит группа иностранцев», в этом месте расположен их новый лагерь.