Лавров объяснил, какие вопросы о России задавать неприлично

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спрашивать о том, что Россия планирует сделать, чтобы понравиться Западу, — неприлично. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это уже стало такой традицией наших западных коллег, это проникает уже даже в мысли... таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», — рассказал Лавров.

Таким образом он ответил на вопрос шведского журналиста, который спросил, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить печальные отношения с западными демократиями.

Лавров подчеркнул, что у России требовательно спрашивают, что она собирается сделать, чтобы понравиться западным государствам. По мнению руководителя МИД РФ, «это неприлично».

Ранее Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.

Текущая редакция концепции была принята в 2016 году при «несколько иной» ситуации на внешнеполитической арене.