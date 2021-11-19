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У Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор

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Shamil Zhumatov/Reuters

Президент России Владимир Путин пообщался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

В настоящий момент подробности беседы двух глав государств не приводятся. Также неизвестно, о чем говорили Путин и Лукашенко, какие были затронуты темы.

В начале ноября Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего государственного совета. Лидеры продолжили «обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки».

Также президенты Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Программы были согласованы главами стран 9 сентября. На следующий день на собрании совета министров в Минске они получили одобрение.

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