В кабмине распределили дополнительные обязанности между российскими вице-премьерами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Замы были наделены полномочиями премьер-министром для того, чтобы оптимизировать работу кабмина при выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Также приоритетные цели — достижение результатов национальных целей развития.

Например, в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова теперь будут стоять вопросы адаптации экономики РФ к глобальному энергопереходу.

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко станет отвечать за совершенствование структуры государственного аппарата.

Расширены полномочия и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он займется кураторством АНО «Национальные приоритеты».

Ранее сообщалось, что полномочия прокуратуры по доступу к персональным данным расширятся.