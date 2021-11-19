Власти Грузии допустили возможность перевода Саакашвили из тюремной больницы

Глава грузинского парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе допустил возможность перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы, сообщает ТАСС.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили заслуживает внимания. Я бы не сказал, что оно катастрофическое, однако следует наблюдать. По лабораторным данным, сегодня состояние стабильное, однако необходимы дополнительные консультации со специалистами. <...> Конечно же, если возникнет необходимость его перевода в другую клинику, исходя из состояния его здоровья, мы не откажемся от этого», — заявил Хундадзе.

Осмотр больничной камеры Саакашвили прошел в пятницу, 19 ноября.

Ранее госдеп США призвал грузинские власти допустить Михаила Саакашвили на заседания суда.

До этого бывший президент Грузии потерял сознание в тюрьме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.