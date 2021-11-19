Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Правнук Сталина попросил об эксгумации останков вождя 03:04
Бывший ведущие «Орла и Решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца 03:03
Кличко заявил об отсутствии сотрудничества с офисом Зеленского 02:58
Ветеран ЦСКА заявил, что экс-тренер армейцев Олич ничего из себя не представляет 02:52
В Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части СБ УМВД 02:44
МВД предложило проверять на ВИЧ и наркозависимость прибывающих в Россию... 02:40
Романцев поддержал Карпина после поражения от Хорватии 02:34
Составлен рейтинг регионов по поврежденным теплотрассам 02:33
Консилиум рекомендовал президенту Чехии Земану остаться в больнице 02:22
Великобритания и Польша подписали соглашение о совместном создании систем ПВО 02:17

Власти Грузии допустили возможность перевода Саакашвили из тюремной больницы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал »RT на русском»

Глава грузинского парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе допустил возможность перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы, сообщает ТАСС.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили заслуживает внимания. Я бы не сказал, что оно катастрофическое, однако следует наблюдать. По лабораторным данным, сегодня состояние стабильное, однако необходимы дополнительные консультации со специалистами. <...> Конечно же, если возникнет необходимость его перевода в другую клинику, исходя из состояния его здоровья, мы не откажемся от этого», — заявил Хундадзе.

Осмотр больничной камеры Саакашвили прошел в пятницу, 19 ноября.

Ранее госдеп США призвал грузинские власти допустить Михаила Саакашвили на заседания суда.

До этого бывший президент Грузии потерял сознание в тюрьме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть