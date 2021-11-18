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В КПРФ рассказали о возможных наказаниях для Рашкина за убийство лося

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава партийной комиссии КПРФ по расследованию инцидента с Валерием Рашкиным, сознавшимся в убийстве лося на охоте, Юрий Синельщиков рассказал, что наказание за незаконную охоту будет зависеть от решения Думы по снятию с Рашкина неприкосновенности и позиции следствия об умысле или случайности.

«Он признался, что пуля — его. Другое дело, что он говорит, что был убежден, что это правомерная охота. А это другая форма вины — не умысел, а неосторожность», — пояснил Синельщиков.

Он добавил, что формально Рашкин не проверил наличие лицензии на отстрел лося, которую должны были оформить его компаньоны.

«Может ли за это быть уголовное наказание? Сомнительно, что это уголовная вина. А моральная вина точно может быть, по партийной линии его могут за это наказать. У нас много различных наказаний: начиная от замечания, выговора и заканчивая исключением из партии», — добавил Синельщиков.

По его словам, решение КПРФ будет принято только после обсуждения в Госдуме вопроса о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности, которое запланировано на следующую неделю.

При этом сам Синельщиков сообщил, что если Рашкин виновен, ему придется отвечать по закону.

«Пока я не уверен, что он виновен. Но если виновен, пусть отвечает по закону. Я десять лет в Думе, и два человека от нашей фракции за это время были привлечены к уголовной ответственности. И каждый раз я выступал в поддержку решения о привлечении, потому что там были основания. Хотя, не все члены партии были со мной согласны, некоторые спорили», — подчеркнул глава партийной комиссии.

Полное интервью Синельщикова о новых обстояельствах охоты Рашкина, отношении коммунистов к действиям своего однопартийца и провокациях в отношении КПРФ читайте на «Газете.Ru».

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