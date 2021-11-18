Меркель рассказала об обращении к Путину

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся во время ее нахождения на посту канцлера, сообщает РИА «Новости».

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти», — сказала Меркель.

Ранее в российском МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

В Министерстве иностранных дел Германии назвали публикацию переписки «нарушением дипломатической практики». Подобную позицию выразили и в МИД Франции.