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Меркель рассказала об обращении к Путину

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся во время ее нахождения на посту канцлера, сообщает РИА «Новости».

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти», — сказала Меркель.

Ранее в российском МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

В Министерстве иностранных дел Германии назвали публикацию переписки «нарушением дипломатической практики». Подобную позицию выразили и в МИД Франции.

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