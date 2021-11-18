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На Украине рассказали о «заговоре» вокруг «Северного потока – 2»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что борьба с запуском газопровода «Северный поток — 2» выгодна только Соединенным Штатам, но не Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Там эйфория, говорят — «все, мы почти всех победили». Только мы победили странно. Мы как бы победили, но при этом стали значительно беднее. <…> Вы ведете войну в интересах американцев, которые не желают запуска «Северного потока — 2», а это нужно для того, чтобы сохранить высокие цены на европейском рынке и, как следствие, на мировых рынках», — рассказал Килинкаров.

Он заявил, что правительству Украины следует «исходить из национальных интересов», а не радоваться за другие страны.

Экс-депутат отметил, что пауза в сертификации оператора «Северного потока – 2» может отрицательно сказаться на стоимости газа на спотовом рынке, что сильно ударит по кошельку жителей Украины.

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

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