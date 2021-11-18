Церковная школа в Британии заменила Черчилля на чернокожего футболиста

Начальная школа англиканской церкви Святой Троицы в Ричмонде занялась переименованием своих зданий, — в частности, вместо бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля было выбрано имя темнокожего футболиста Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что руководство школы проводило голосование среди учеников школы (где обучаются в возрасте от 3 до 11 лет), чтобы услышать их мнения.

В итоге Черчилль был заменен на Рэшфорда, а писательница Джоан Роулинг — на темнокожую медсестру Мэри Сикол.

В последнее время претензии к Черчиллю в Британии возникают из-за его бездействий, которые привели к голоду в Бенгалии в 1943 году (тогда погибли от 1 до 4 миллиона человек). Кроме того, под правило «отмены» в Ричмонде Роулинг могла попасть из-за ее трансфобных высказываний.

При этом некоторые родители школьников сочли подобные переименования трусостью и наказанием за «мыслепреступления». Другим же понравилось, что теперь увековечены темнокожие герои страны в контексте «политики разнообразия».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов. По мнению Джонсона, Черчилль был героем, бороться с расизмом нужно, а переписывать историю — нет.