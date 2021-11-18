Путин назвал Россию миролюбивым государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является миролюбивым государством. Такое заявление он сделал во время коллегии российского Министерства иностранных дел, передает РИА «Новости».

«Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества», — сказал глава государства.

Он отметил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. По словам российского лидера, данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.

Также глава РФ подчеркнул, что внешняя политика страны и в дальнейшем «должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий» ее развития, «решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни» граждан.

3 июля вступил в силу обновленный указ «О Стратегии национальной безопасности РФ», подписанный Путиным. Предыдущая редакция стратегии была утверждена президентом в 2015 году и потеряла силу.

В общем положении документа сказано, что настоящая стратегия — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальное приоритеты страны, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.