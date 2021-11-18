Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров назвал причину публикации переписки с европейскими дипломатами 18:02
Международные резервы России выросли на $4,1 млрд 18:01
В Белоруссии «потеряли» план союзной программы 18:01
В МИД Франции возмутились обнародованием переписки с Лавровым 17:59
Матч «Крылья Советов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память... 17:56
Лавров назвал дату выхода новой концепции внешней политики РФ 17:52
В Греции разбился истребитель F-16 17:51
В Белоруссии рассказали, чем польские военные якобы травили мигрантов 17:49
Генпрокурор Белоруссии обвинил польские власти в пытках беженцев 17:46
Эстония закроет большую часть границы с Россией заграждениями 17:45

Путин назвал Россию миролюбивым государством

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является миролюбивым государством. Такое заявление он сделал во время коллегии российского Министерства иностранных дел, передает РИА «Новости».

«Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества», — сказал глава государства.

Он отметил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. По словам российского лидера, данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.

Также глава РФ подчеркнул, что внешняя политика страны и в дальнейшем «должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий» ее развития, «решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни» граждан.

3 июля вступил в силу обновленный указ «О Стратегии национальной безопасности РФ», подписанный Путиным. Предыдущая редакция стратегии была утверждена президентом в 2015 году и потеряла силу.

В общем положении документа сказано, что настоящая стратегия — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальное приоритеты страны, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть