Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 28 сотрудников спецслужб России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которым вводятся личные санкции и другие ограничительные меры в отношении 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, данное решение принято в соответствии со статьей 107 конституции Украины (о правах СНБО).

В документе сказано, что контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования, 18 ноября.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по территории Украины и т.д.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против россиян, открывавших представительство Никарагуа в Крыму.