Песков прокомментировал испытания лекарства от COVID-19 от Pfizer в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в российский Минздрав вопрос о клинических испытаниях лекарства против коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer.

Он указал, что комментарии по этому поводу нужно адресовать не к администрации президента, а в профильное министерство.

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических испытаний лекарства против COVID-19 от Pfizer. Начать исследования лекарства одобрили с 12 ноября, разрешение будет действовать до 14 марта 2023 года. Предполагается, что в исследованиях препарата примут участие 90 человек.

Гендиректор международной фармакологической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что иммунный ответ снижается в течение полугода после второй дозы вакцины.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении разработки российского препарата, прерывающего развитие COVID-19.