Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Марсель» наказан за беспорядки болельщиков на матче... 05:46
В Польше заявили, что Путин будет наращивать вооружение за счет «Северного... 05:44
Эксперты назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян 05:35
Боец UFC дисквалифицирован за употребление наркотиков 05:33
Пожилого детского писателя арестовали по подозрению в педофилии 05:31
В прокат вышла «Последняя дуэль» Ридли Скотта со звездным составом 05:26
Дипломат Огрызко заявил, что Запад проявил слабость, вступив в диалог с Минском... 05:08
В Челябинской области молодожены погибли в ДТП через несколько часов после... 05:07
Североамериканский журналист назвал сборную с лучшей бригадой вратарей... 04:58
Польша нашла способ обойти ограничения для «Северного потока — 2» 04:54

«И это был не последний»: нардеп Украины Кива рассказал о подробностях обыска в его доме

close
100%
Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива рассказал о подробностях поиска, которые прошли у него дома. Об этом сообщает RTVi.

Накануне стало известно, что силовики пришли с обыском к Киве. Ранее Киву лишили звания кандидата наук за поздравление российского лидера Владимира Путина с днем рождения, а позже — права на наградное оружие, которое он имел как офицер в запасе.

По его словам, с обысками пришли не только в дом, где живет депутат, но и в дом, где проживает его дочь.

«Хотят найти хоть какую-то зацепку для дальнейшего уголовного преследования. Красная звезда на моей шапке-ушанке, поздравление Путина, празднование дня ликвидации Бандеры — это преследование по идеологическим мотивам. И это был не последний обыск, будут еще... На меня идет системное давление, как на единственного человека, который открыто выступает за восстановление отношений Украины и России», — сказал депутат.

Кива подтвердил, что у него изъяли оружие, на которое было разрешение, а также лишили госнаград.

«Я порвал наградные книжки и разломал ордена, я не хочу, чтобы они марали мою честь и прикасались к моим наградам своими грязными руками», — сказал депутат.

Он отметил, что силовики «ушли расстроенные», поскольку, вероятно, искали как можно больше способов дискредитации, но не обнаружили «ни офшоров, ни коррупционных схем, ни незаконного обогащения».

Ранее Кива заявил, что за 30 лет независимости его страна превратилась в колонию с тоталитарным режимом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть