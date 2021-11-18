«И это был не последний»: нардеп Украины Кива рассказал о подробностях обыска в его доме

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива рассказал о подробностях поиска, которые прошли у него дома. Об этом сообщает RTVi.

Накануне стало известно, что силовики пришли с обыском к Киве. Ранее Киву лишили звания кандидата наук за поздравление российского лидера Владимира Путина с днем рождения, а позже — права на наградное оружие, которое он имел как офицер в запасе.

По его словам, с обысками пришли не только в дом, где живет депутат, но и в дом, где проживает его дочь.

«Хотят найти хоть какую-то зацепку для дальнейшего уголовного преследования. Красная звезда на моей шапке-ушанке, поздравление Путина, празднование дня ликвидации Бандеры — это преследование по идеологическим мотивам. И это был не последний обыск, будут еще... На меня идет системное давление, как на единственного человека, который открыто выступает за восстановление отношений Украины и России», — сказал депутат.

Кива подтвердил, что у него изъяли оружие, на которое было разрешение, а также лишили госнаград.

«Я порвал наградные книжки и разломал ордена, я не хочу, чтобы они марали мою честь и прикасались к моим наградам своими грязными руками», — сказал депутат.

Он отметил, что силовики «ушли расстроенные», поскольку, вероятно, искали как можно больше способов дискредитации, но не обнаружили «ни офшоров, ни коррупционных схем, ни незаконного обогащения».

Ранее Кива заявил, что за 30 лет независимости его страна превратилась в колонию с тоталитарным режимом.