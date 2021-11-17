Польские и белорусские пограничники в ходе конфликта назвали друг друга «курвами»

На польско-белорусской границе произошел конфликт между пограничниками двух стран, в ходе которого они обозвали друг друга «курвами». Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте белорусский журналист Тадеуш Гичан.

Конфликт между военнослужащими произошел, когда границу пытались незаконно пересечь мигранты.

«На границе Польши и Белоруссии происходит что-то очень плохое. Белорусские солдаты толкают мигрантов к забору. Слышен крик женщины, кто-то использует газ, польские и белорусские солдаты кричат друг на друга», — написал в посте журналист.

На опубликованном им видео слышно, как польский пограничник называет белорусских коллег «курвами» (kurwa, в переводе с польского — «проститутка»).

«Сам ты курва! (...) Курва **, *!» — ответили ему по-русски.

По словам журналиста, ему неизвестно место, где произошел инцидент. Он допустил, что это могло иметь место недалеко от закрытого пограничного перехода в Кузнице-Бялостоцкой.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники закрыли погранпереход «Брузги».