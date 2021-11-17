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МИД ФРГ счел указ России о помощи Донбассу противоречащим Минским соглашениям

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР противоречит заключенным Минским соглашениям, об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в ходе брифинга.

«Указ, подписанный 15 ноября, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве минских договоренностей и способствует дальнейшему расколу Донбасса», — цитирует ТАСС ответ Бургера на соответствующий вопрос.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В заявлении говорится о том, что предусмотренные указом Путина мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

Согласно указу, решение было принято для оказания поддержки помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

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