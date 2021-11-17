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Польские солдаты напали на трех журналистов возле белорусской границы

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BelTA/Reuters

Возле границы с Белоруссией произошло нападение на трех фоторепортеров со стороны солдат Войска польского, заявила на своем официальном сайте польская журналистская организация Press Club Polska.

По ее данным, инцидент произошел около 16.00 (18.00 мск) 16 ноября. Группа людей в форме польской армии напала на фотожурналистов Мацея Набрдалика, Мацея Москву и Мартина Дивиска.

Как утверждают пострадавшие, в тот момент они возвращались после работы в районе деревни Вейки, расположенной вне зоны чрезвычайного положения. Им преградили дорогу польские солдаты, которые вытащили их из машины. По имеющимся данным, журналистов держали в наручниках больше часа до приезда полицейских.

Репортеры пожаловались на агрессивное поведение по отношению к ним со стороны военных, а также на проведение ими обыска в машине и изучение содержимого карт памяти в камерах. При этом задержанные мужчины предупреждали их, что это нарушение журналистской тайны.

После прибытия полицейских с них сняли наручники, но устанавливать личности напавших на журналистов правоохранители не стали.

«Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями», — написали в Twitter министерства обороны Польши.

Ранее сообщалось о задержании около польско-белорусской границы журналистов RT.

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