Глава МИД Литвы пожаловался, что Меркель не согласовала с ним звонок Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис возмутился, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко без согласования с ним, пишет Obzor.lt.

«Со мной это не было согласовано. Честно говоря, я увидел новость в Twitter», — сказал министр.

Он предупредил, что после этого диалога Лукашенко может начать считать себя признаваемым на Западе лидером.

«Лукашенко может начать считать, что он становится признанным Западом лидером — как один из тех, кто, вероятно, может решать проблему с мигрантами, хотя он сам ее и вызвал. По правде говоря, я не вижу, о чем с ним говорить», — отметил Ландсбергис.

Министр также призвал создать «ситуацию давления» для Лукашенко. По его словам, если с ним начнут вести переговоры, он отпустит 100 человек и попросит новых переговоров, затем отпустит 50 и пригласит еще 50.

«Если вы помните, в 2012 году, когда шли переговоры об освобождении политзаключенных: он одного отпускает, санкции смягчаются, двух сажает — они снова вводятся. Такой маятник», — вспомнил министр.

Ранее стало известно, что Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.