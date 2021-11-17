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Завершено расследование в отношении Януковича по событиям на Майдане

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Andrei Mosienko/AP

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников по делу «евромайдана». Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что расследование проводилось по заочной процедуре, поскольку указанные лица «скрываются от органов следствия и суда». По данным генпрокуратуры, сторона защиты уведомлена о завершении расследования. После того, как адвокаты ознакомятся с материалам расследования, обвинительный акт будет направлен в суд.

Согласно информации украинского ведомства, бывший президент, бывшие глава Службы безопасности, министр внутренних дел, министр обороны Украины и ряд других лиц пытались разогнать протестующих, которые, как отмечается, ставили под угрозу пребывание у власти Виктора Януковича, — применяли физическое насилие, военную технику и другие средства в отношении украинских граждан.

Как указывает генпрокуратура, в результате действий подозреваемых в центре Киева погибли 67 мирных жителей. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя, также нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн.

«Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Украины.

Ранее адвокат Януковича заявил, что политику не вручали подозрений по делу «евромайдана».

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