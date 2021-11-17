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Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера России

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщается в Telegram-канале кабмина.

»️Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — указано в сообщении.

Целиком в этот перечень вошли Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха-Якутия, а также Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Мурманская область.

Частично, в качестве отдельных районов, в перечень территорий Крайнего Севера вошли части Алтая, Тывы, Бурятии, Карелии и Коми, также Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского и Пермского краев, и некоторые районы Сахалинской, Амурской, Иркутской, Томской, Тюменской и Архангельской областей. Замыкают этот список районы Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее стало известно, правительство разъяснит указ президента России Владимира Путина о районах Крайнего Севера.

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