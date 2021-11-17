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Конгрессмены призвали Байдена ужесточить санкции против России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Десять конгрессменов-республиканцев написали госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором призвали администрацию президента США Джо Байдена занять более решительную позицию против России. Об этом сообщается на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Американские законодатели назвали политику Байдена в отношении России слабой из-за игнорирования проекта «Северный поток — 2». Конгрессмены просят ввести санкции против «Газпрома» и других важнейших отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.

Республиканцы призвали увеличить финансовую помощь Киеву в военной сфере и убедить союзников США поступить также. «Эта помощь должна включать в себя соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, поставляемые без промедлений», — уточнили они.

Президент США Джо Байден трижды в 2021 году отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Как указывает газета, американский лидер посчитал, что предложенные меры в отношении РФ были недостаточно жесткими. Санкции планировалось ввести в начале года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США обсуждают с Европейским союзом возможность ввести санкции против России при обострении ситуации вокруг Украины. По данным агентства, администрация американского президента уже занимается разработкой набора возможных ответных мер.

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