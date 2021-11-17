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Байден рассказал подробности онлайн-встречи с Си Цзиньпином

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Lintao Zhang/AP

Президент США Джо Байден во время виртуального саммита с главной КНР Си Цзиньпином обсудил вопросы двусторонних отношений и статус Тайваня. Об этом сообщает ТАСС.

Байден рассказал, что Вашингтон намерен взаимодействовать с Пекином по ряду вопросов, для чего было объявлено о создании четырех контактных групп. По словам главы Белого дома, подробности будут известны в ближайшие две недели.

Президент США заявил, что в разговоре с главой КНР достиг прогресса в диалоге по Тайваню: «Мы очень четко донесли, что поддерживаем Закон об отношениях с Тайванем и только. Он независим. И самостоятельно принимает решения». Он добавил, что США не планируют менять свою политику по Тайваню и не поощряют его независимость.

«Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать», — резюмировал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден и другие официальные лица правительства США намерены бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По информации издания, дипломатический бойкот станет ответом на нарушения прав человека китайским правительством. Ожидается, что решение об отказе от визита на Игры будет принято главой государства до конца ноября.

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