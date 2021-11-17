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Министры обороны Украины и Великобритании заявили об отсутствии вражды к России

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудил в Киеве с министром обороны Украины Алексем Резниковым совместное сотрудничество и угрозы со стороны России. Об этом говорится в совместном заявлении, которое доступно на сайте Минобороны Великобритании.

Министры обсудили вопросы военного сотрудничество двух стран по развитию возможностей военно-морских сил Украины и действия по отношению к России.

«Наши правительства не хотят быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием военной мощи России и ее активностью у границ Украины», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы концентрирует войска на границе Украины. Он также потребовал, чтобы РФ прекратила поддерживать «боевиков» в Донбассе. При этом Столтенберг отметил, что НАТО не видит непосредственной угрозы странам альянса в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

До этого сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

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