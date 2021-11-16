В США создали стратегию по «военному преимуществу в космосе»

Соединенные Штаты создали Космическое командование, главной задачей которого является военное преимущество в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, в 2020 году США разработали новую стратегию по космосу. Основная задача стратегии — «создание комплексного военного преимущества в космосе».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проведенное Россией испытание противоспутникового оружия безответственным шагом.

По его словам, образовавшиеся в результате уничтожения спутника обломки представляют угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.

Глава североатлантического альянса добавил, что беспокойство вызывает факт того, что Россия разрабатывает системы, способные уничтожать спутники. Также он напомнил, что НАТО не собирается размещать оружие в космосе.

До этого в Космическом командовании США заявили, что Россия во время испытания противоспутникового оружия поразила советский спутник и «создала поле обломков на низкой околоземной орбите».