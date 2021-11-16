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Во Франции снесли лагерь беженцев рядом с Ла-Маншем

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Philippe Wojazer/Reuters

Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем, передает Reuters.

По данным издания, крова лишились около 1000 человек, которые сейчас ищут убежище и перемещаются в другие лагеря.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действия полиции стали реакцией на участившиеся случаи незаконного пересечения мигрантам Ла-Манша — на прошлой неделе таким образом в Великобританию за сутки перебрались около 1000 человек в поисках работы.

Французская полиция не успевает перехватить все лодки контрабандистов, организовывающих переправу мигрантов.

Этот вопрос Дарманин обсуждал накануне с британским коллегой Прити Патель. «Мы продолжим наше оперативное сотрудничество и укрепим наши совместные действия против торговцев мигрантами», — писал Дарманин в своем Twitter после переговоров.

Ранее Дарманин в ответ на критику со стороны Великобритании за бездействие в отношении мигрантов заявил, что «Британия не в том положении, чтобы учить» французов.

При этом вину за ситуацию он возложил на британское правительство, которое после выхода страны из ЕС столкнулось с нехваткой рабочих и открыло дорогу для мигрантов.

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