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Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах

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Denis Balibouse/Reuters

Минобороны Армении и Азербайджана выпустили во вторник заявления, в которых обвинили друг друга в обстреле своих территорий. Накануне звучали аналогичные обвинения.

«Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против нашей страны на государственной границе. С целью еще большего обострения ситуации на государственной границе воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района. Подразделения Азербайджанской Армии принимают адекватные меры в целях пресечения провокации армянской стороны», — говорится в сообщении азербайджанских военных.

«16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана предприняли очередную провокацию в направлении восточной границы Республики Армения, обстреляв армянские позиции. Подразделения Вооруженных сил РА предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника. Министерство обороны будет регулярно публиковать сообщения о дальнейшем развитии ситуации», — отмечается в заявлении армянского Минобороны.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные напали на два боевых поста на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах,

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