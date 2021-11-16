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Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая»

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Carolyn Kaster/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Китайской республики (Тайваня), сообщает телеканал CGTN.

«Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики «одного Китая», [американская сторона — «Газета.Ru»] не поддерживает «независимость Тайваня» и надеется на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива», — привел телеканал слова Байдена.

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут создавать против Китая военно-политический блок или вступать с КНР в вооруженный конфликт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос о реакции альянса в случае нападения Китая на Тайвань.

До этого республиканцы представили Конгрессу проект по выделению Тайваню $2 млрд военной помощи.

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