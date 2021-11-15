Кулеба заявил, что Франции и ФРГ надо готовиться к «военному сценарию» России на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франция и Германия должны готовиться к возможному «военному сценарию» России на Украине, так как потом у стране не будет времени на это, сейчас все сосредоточены на политическом урегулировани. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии. Трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас», — заявил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, Украина поведет себя ответственно при любом сценарии и готова будет себя защищать.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения алармистскими.