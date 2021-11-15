Путин указал на провокационный характер учений США в Черном море

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обратил внимание на то, что учения США и их союзников в Черном море носят провокационный характер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Украина продолжает «деструктивную политику», направленную на срыв так называемых Минских соглашений. Доказательством этого служит, отметил он, недавнее применение украинскими военными ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта.

Ранее Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом», так как альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием. По его словам, Минобороны России предложило провести учения в ответ на действия организации, но он посчитал это нецелесообразным. Российский лидер подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

В самом альянсе заявили, что войска альянса в Черноморском и Балтийском регионах не являются угрозой для России, так как носит «оборонный характер».